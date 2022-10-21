Меньше трети жителей Новосибирской области довольны своей зарплатой

Меньше трети новосибирцев довольны своей зарплатой.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирской области 64 % жителей признались, что их не устраивает уровень зарплаты. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
– 27 % жителей Новосибирской области признали, что их заработок должен вырасти в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. 25 % хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась более, чем в два раза, – рассказали специалисты.
28 % новосибирцев довольны уровнем зарплаты, из них только 7 % уверены в этом на все сто. Достойной свою заработную плату сегодня считают только 14 % опрошенных.
Больше всего в Сибири зарплата устраивает жителей Иркутской области, меньше всего – работников в Алтайском крае.
В основном зарплата не устраивает сотрудников сферы безопасности, ученых, учителей, врачей и госслужащих.
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