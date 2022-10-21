Жительницу Искитима возмутило видеонаблюдение в новосибирском соборе Александра Невского

Жительница Искитима придралась к камерам в соборе Александра Невского. Фото: Подслушано в Искитиме.

Верующая жительница Искитима приехала в Новосибирск помолиться в соборе Александра Невского, но сразу же ушла, увидев камеру над входом. Ее возмутило якобы нарушение чувства уединения прихожан. Об этом женщина анонимно сообщила в группе «Подслушано в Искитиме».

– Сразу над входом заметила глазок видеокамеры (там, где лик святого), а внутри охранника у монитора, следящего за службой. Пренеприятное впечатление. Развернулась и ушла, – заявила гостья.

Как уточнил КП-Новосибирск сотрудник информационного центра собора Юрий Рагозин, видеонаблюдение в храме – это мера безопасности, установленная законом. Она касается не только религиозных организаций. Согласно постановлению правительства РФ от 5 сентября 2019 года, камеры должны быть установлены в местах массового скопления людей для защиты от терроризма.

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