В Новосибирске безработный зарезал пожилого соседа, приревновав к жене

Соседи повздорили из-за ревности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 41-летний рецидивист попал в СИЗО за убийство 62-летнего пенсионера на Первомайке. Трагедия случилась днем 11 июля 2022 года в доме на улице Твардовского, 2/2.

В роковой день 62-летний потерпевший пригласил в гости супругов, которых знал всего три месяца. Вместе они стали распивать спиртное. Внезапно 41-летний муж приревновал жену к пожилому соседу.

Подсудимый несколько раз ударил его кулаком, а затем взял нож и воткнул в живот. Хозяин квартиры скончался на месте от обильной кровопотери.

- Подсудимый похитил телевизор и микроволновку, унес к себе на этаж.

Сосед потерпевшего обнаружил дверь в квартиру открытой, а на балконе увидел труп пенсионера в сидячем положении. Он вызвал «скорую», полиция задержала подозреваемого, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и грабеже. Подсудимый частично признал вину в суде. Ранее он был судим, детей у него нет. Дело рассматривают в Первомайском районном суде.

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