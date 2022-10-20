Суд приостановил строительство кампуса НГУ из-за жалоб экоактивистов

Мэрия намерена обжаловать постановление. Фото: https://gge.ru/press-center

В Новосибирске суд приостановил строительство кампуса мирового уровня НГУ из-за коллективного иска экоактивистов. Те посчитали, что вторая очередь строительства затронет участки леса с краснокнижными животными и растениями: неясыть длиннохвостая и липа сердцевидная.

— Вынесено определение об обеспечительных мерах, которым на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании НГУ, запрещена вырубка леса, производство геолого-поисковых работ, инженерные изыскания и строительство объектов, — пояснили в региональном управлении судебного департамента.

В ведомстве также сообщили, что мэрия Новосибирска намерена обжаловать приговор. Иск муниципалитет подал 18 октября.

Напомним, что в начале сентября Главгосэкспертиза одобрила проект строительства кампуса. Общая вместимость его аудиторий составит 1590 мест. В кампусе разместятся корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научная библиотека с крытым переходом, Учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ, Научно-исследовательский центр НГУ.

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