«У нас такие не растут!»: сибирячка нашла в Краснодарском крае сатанинский гриб-переросток весом в 5,5 килограммов

Сатанинский гриб-переросток весом в 5,5 кг нашла сибирячка в Краснодарском крае. Фото: предоставлено Любовью.

Жительница Новосибирска Любовь – грибник с многолетним стажем и опытом. Грибы девушка собирает не только в родном крае. Гостя у родителей в Туапсинском районе, сибирячка нашла необычный гигантский «улов». Она показала его КП-Новосибирск.

– Этот огромный гриб называется сатанинским. Нашла его в селе Ольгинка в Краснодарском крае. Вес его – 5,5 килограммов! У нас в Новосибирской области такие не растут, – поделилась девушка.

Любовь добавила, что местные едят такие грибы. Но вот сама сибирячка рисковать не стала. И не зря, такой гриб в России считают ядовитым. Однако есть мнение, что после долгой обработки он всё-таки пригоден в пищу. Любовь добавила, что она насобирала в гостях проверенных, дубовых и вкусных груздей.

– Их я насолю и отвезу домой. А родителям я свои заготовки из наших, сибирских грибочков привозила. Такой вот обмен с Краснодарским краем получился.

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