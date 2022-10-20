В Новосибирске двух спортсменов приняли за пьяниц, тонущих в Обском море. Фото: МАСС.

В Новосибирске сотрудники службы МАСС получили вызов на пляж «Детский» на Обском море. Очевидцы сообщили, что в воде тонет пьяный человек.

– Специалисты незамедлительно прибыли на место. Однако вместо утопающего обнаружили на пляже двух трезвых мужчин. Оказалось, что они – спортсмены. Мужчины проводили на пляже тренировку, – говорится в сообщении службы МАСС.

Помощь ни медиков, ни спасателей спортсменам не понадобилась. На пляже и в воде никого больше не было.

В МАСС напомнили, если вы стали очевидцем ЧП, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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