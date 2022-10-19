«Сезонные бизнесмены!»: Новосибирцы пожаловались на продавцов «незамерзайки», перегородивших полосу движения

В Новосибирске продавцы «незамерзайки» перегородили полосу движения. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска пожаловались на владельцев авто, торгующих незамерзающей жидкостью на дороге. По их словам, продавцы перегородили полосу движения.

– Данный автомобиль стоит на Большевистской в сторону Бугринского моста, там и так пробки, ещё эти сезонные бизнесмены выстроились. Куда смотрит администрация, – негодуют горожане в паблике «АСТ-54».

По мнению новосибирцев, торгуют эти люди незаконно. Они уверены, что в отношении таких предпринимателей проверки должны провести представители мэрии, ГИБДД и налоговой службы.

Многие комментаторы встали на сторону торгашей. Они заметили, что те никому особо не мешают, а вот их цветная жидкость порой очень кстати. А еще она дешевле, чем, к примеру, на заправке. Некоторые же поддержали негодование автора поста. Они добавили, что продавцов и их товар не мешало бы проверить Роспотребнадзору.

– Неизвестно, что там за жидкость они продают! Она может быть опасной! – полагают сибиряки.

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