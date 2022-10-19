Новосибирская школьница спела с Давой и прошла в финал шоу «Ты супер!»

Алексей Воробьев и Дава поддержали юную сибирячку. Фото: Предоставлено Викторией Артамоновой

10-летняя Настя Артамонова из Новосибирска прошла в финал шоу «Ты Супер!» на НТВ. Девочка исполнила песню «Мы любим буги-вуги» группы «Зоопарк» и собственную песню, которую сочинила в 8 лет.

- Настю мы удочерили чудом. Воспитав старшего сына, мы прошли школу приемных родителей и подали заявку на удочерение. И тут нам предложили Настю, чья биологическая мать отказалась от нее в роддоме. Насте было всего четыре дня, когда мы с ней познакомились, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Виктория Артамонова.

Малышка стала петь, едва научившись говорить. Тогда мама повела ее по педагогам. Так, с 5 лет девочка занималась в центре внешкольной работы «Галактика» у Натальи Тропиной и Елены Голубевой, затем перешла в детский эстрадный центр «Папины дети» к педагогу Анне Маляш. В 8 лет родители признались Анастасии, что удочерили ее. В ответ на это девочка написала свою песню «Кто меня своей душою согревает».

- Настя всегда поет, с детства разыгрывала мюзиклы с куклами, пела алфавит и даже цифры. Она как пылесос – слышит песню и ее впитывает. Дайте ей справочник – и его споет! Начинали мы с советских детских песен, теперь поем эстраду: от советских хитов до Алексея Воробьева. Дома Настя говорит с умной колонкой «Алиса» и подпевает ей, а программа подбирает песни, – призналась Виктория Артамонова.

Девочка поет с раннего детства и обожает эстраду. Фото: Предоставлено Викторией Артамоновой

Поддержать девочку пришел известный новосибирец Дава, а член жюри Алексей Воробьев присоединился к ней на сцене. Втроем они зажгли зал песней «Мы любим буги-вуги».

Настя Артамонова уже выигрывала Гран-при на международных конкурсах, но на шоу попала впервые. Вместе с ней в финал прошла 17-летняя Полина Яковенко из Каргатского района Новосибирской области. Ранее в полуфинал «Ты Супер» прошли 5 новосибирских детей из 6-ти, но жюри отсеяло троих. В финал не попал 9-летний Сергей Терещенко, который поет в детском хоре НОВАТа. Некоторых зрителей возмутило, что в финал не взяли 11-летнюю оперную певицу Мишель Войтик с песней «Маленький принц».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер