В мэрии Новосибирска перечислили самые частые жалобы местных жителей в 2022 году

Стали известны самые частые жалобы новосибирцев в 2022 году.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Стали известны самые частые жалобы новосибирцев в 2022 году. Информацию КП-Новосибирск предоставили в Департаменте организационно-контрольной работы мэрии города.
Одна из тем, волнующих местных жителей – благоустройство территории Новосибирска. Горожане обращались в мэрию по вопросам ремонта и содержания дорог, уличного освещения, а также сноса и обрезки деревьев.
Еще одна распространенная тема обращений – ЖКХ.
− Сюда входят благоустройство придомовых территорий, качество предоставления коммунальных услуг управляющими организациями, отсутствие теплоснабжения и водоснабжения, ремонт жилых домов, − рассказали КП-Новосибирск в мэрии.
Кроме того, новосибирцы просили принять меры по поводу оказания материальной и медицинской помощи, предоставления мест в ДОУ и организации образовательного процесса. Также их волновали соблюдение строительных норм, аренда, приватизация и установление границ земельных участков.
Местные жители жаловались на работу общественного транспорта. Например, сибиряков не устраивала регулярность его движения. А еще люди обращались в муниципалитет насчет установки и содержания дорожных знаков и светофоров.
− Частота обращений по дорожной тематике имеет выраженный сезонный характер, − уточнили в мэрии.
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