В Новосибирской области с 20 октября вводится уровень базовой готовности. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Президент России Владимир Путин ввел уровень базовой готовности в Новосибирской области. Он будет действовать с 19 октября 2022 года. Текст указа был опубликован на сайте Кремля.

В рамках принятого режима должностные лица из органов исполнительной власти будут уполномочены проводить мероприятия по защите населения и территорий от природных и техногенных ЧС, а также принимать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

— Высшие должностные лица также усилят охрану общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для здоровья людей и природы, — сказано в указе президента.

Также в Новосибирской области вводится особый режим работы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи.

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