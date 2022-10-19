Девушка из Новосибирска за 30 секунд попыталась покорить Джахарова: что из этого вышло

Вокал сибирячки понравился членам жюри. Фото: Залетай в тренды

Певица Юлия Камзычакова из Новосибирска стала участницей вокального шоу «Залетай в тренды». Девушка выступает под псевдонимом JUDI. Суть проекта заключается в том, что участник должен за 30 секунд поразить своим вокалом членов жюри – блогера Эльдара Джарахова, а также певиц Мари Краймбрери и MIA BOYKA. Звездам представляют на оценку треки собственного сочинения. Если песня не зацепила членов жюри, участник вылетает из шоу.

Юлия Камзычакова выступила с песней «ЛЮБИ». Композиция понравилась судьям, и это стало для девушки «билетом» в следующий этап.

«У тебя очень красивый тембр, а тембр — это важно, это практически 90% успеха», − отреагировала на выступление JUDI Миа Бойка.

А теперь немного про особенности проекта «Залетай в тренды». Это первое массовое шоу талантов, организованное на интернет-платформе, а не на телевидении. Еще одна особенность заключается в том, что участники сразу выступают со своими песнями. Те, кто выйдет в финал, получат возможность записать совместные фиты со знаменитостями. А победитель сможет сняться в клипе вместе со звездой.

Выступления начинающих исполнителей можно посмотреть в группе проекта «ВКонтакте». Выпуски публикуют один раз в неделю.

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