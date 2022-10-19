Самолет китайской авиакомпании приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажиру стало плохо на борту, поэтому самолету пришлось совершить посадку в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В среду, 19 октября, в новосибирском Толмачево вынужденно приземлился китайский Boeing 787. Одному из пассажиров стало плохо на борту, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта.
Известно, что самолет летел по маршруту Брюссель – Сиань.
− Пассажира увезли в областную больницу, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.
После того, как больного сняли с рейса, самолет полетел дальше. Борт покинул Толмачево в 11:00 по местному времени.
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