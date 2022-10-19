«Ему было адски больно!»: В Новосибирской области спасают пса Джонни, которому разрубили череп топором

На дачах под Новосибирском живодёр разрубил собаке череп топором. Фото: «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово».

В Новосибирской области волонтёры спасают пса Джонни, который попал к ним с раздробленным черепом. Как рассказали зоозащитники, нашли бедолагу на дачах. Еще летом он прибился там к людям. Неравнодушные его подкармливали. А потом с Джонни случилась беда.

– Ему разрубили череп. Кто, за что и при каких обстоятельствах - не известно. В таком состоянии его обнаружили на дачах в Искитиме. Ему было адски больно, – рассказали зоозащитники в группе «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово»

Как говорят волонтёры, Джонни еще повезло. Повезло, что он выжил. Скорее всего, ему разрубили череп топором. Острие вошло в голову так, что повредило собаке гайморовы пазухи. Хирургам пришлось проделать кропотливую работу, чтобы помочь несчастному животному.

– Врач из ветеринарной клиники «Вега» Татьяна Мергер несколько часов зачищала огромное отверстие, чтобы добраться до самой глубокой точки повреждений, – добавили зоозащитники.

Сейчас Джонни предстоят длительные реабилитация и восстановление. Прогнозы, как говорят врачи, осторожные.

Если вы хотите помочь собаке, напишите волонтерам в сообщения группы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber