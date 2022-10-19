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Происшествия19 октября 2022 10:16

«Ему было адски больно!»: В Новосибирской области спасают пса Джонни, которому разрубили череп топором

На дачах под Новосибирском живодёр разрубил собаке череп топором
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На дачах под Новосибирском живодёр разрубил собаке череп топором. Фото: «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово».

На дачах под Новосибирском живодёр разрубил собаке череп топором. Фото: «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово».

В Новосибирской области волонтёры спасают пса Джонни, который попал к ним с раздробленным черепом. Как рассказали зоозащитники, нашли бедолагу на дачах. Еще летом он прибился там к людям. Неравнодушные его подкармливали. А потом с Джонни случилась беда.

– Ему разрубили череп. Кто, за что и при каких обстоятельствах - не известно. В таком состоянии его обнаружили на дачах в Искитиме. Ему было адски больно, – рассказали зоозащитники в группе «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово»

Как говорят волонтёры, Джонни еще повезло. Повезло, что он выжил. Скорее всего, ему разрубили череп топором. Острие вошло в голову так, что повредило собаке гайморовы пазухи. Хирургам пришлось проделать кропотливую работу, чтобы помочь несчастному животному.

– Врач из ветеринарной клиники «Вега» Татьяна Мергер несколько часов зачищала огромное отверстие, чтобы добраться до самой глубокой точки повреждений, – добавили зоозащитники.

Сейчас Джонни предстоят длительные реабилитация и восстановление. Прогнозы, как говорят врачи, осторожные.

Если вы хотите помочь собаке, напишите волонтерам в сообщения группы.

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