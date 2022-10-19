Больше 9 лет тюрьмы дали наркоторговцу, который распространял закладки в Новосибирске

В Новосибирске наркодилера посадили на 9 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд приговорил 34-летнего новосибирца к 9 годам и месяцу колонии строгого режима за покупку и покушение на сбыт наркотиков. Об этом в среду, 19 октября, КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Первые три месяца 2022 года мужчина покупал амфетамин, гашишное масло и мефедрон. Он получал координаты тайников у неустановленных людей в интернете. Затем он рассыпал незаконный товар по пакетикам и делал закладки на территории города. Мужчину задержали транспортные полицейские. Преступник во всем сознался и помогал следствию.

– Из незаконного оборота изъято 3 пакета из полимерного материала типа «клип-бокс» и 38 пакетов, каждый из которых обмотан изоляционной лентой и покрыт слоем цемента в форме шара, которые содержали мефедрон общей массой более 20 граммов и амфетамин общей массой более 141 граммов, а также – полимерный контейнер с гашишным маслом общей массой более 2,5 граммов, – рассказали в прокуратуре.

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