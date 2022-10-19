В Новосибирске назначили нового врача онкодиспансера. Фото: Новосибирский областной онкодиспансер // "ВКонтакте".

В Новосибирском онкодиспансере назначили нового главврача. Об этом в среду, 19 октября, сообщили на официальной странице медучреждения в соцсети.

– Приказом министра здравоохранения Новосибирской области на должность главного врача назначен доктор медицинских наук, профессор Сергей Александрович Фурсов, – сообщили в онкодиспансере.

В больнице добавили, что многим пациентам Сергей Александрович знаком. Ведь врач долгие годы работал в онкодиспансере. Работать диспансере он начал в 1999 году в должности хирурга-онколога. А в 2003 его назначили заведующим хирургическим отделением № 1. Оно специализируется на лечение опухолей ЖКТ.

В 2016 году Фурсов уехал в Москву, где работал в столичных клиниках. С 2017 по 2021 год он занимал должность главврача ГКБ им. Братьев Бахрушиных. Известно, что у Фурсова есть почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Нового главврача Новосибирского онкодиспансера на общей планерке медиков представил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов. Он пожелал руководителю плодотворной работы.

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