«Обидно за русские сказки»: сибирячка воплотила косплей похищенной Кощеем невесты в парке Новосибирска

Сибирячка воплотила образ русской девы-воительницы Марьи Моревны. Фото: Полина Гнездилова, vk.com/aurora_volk_cosplay

Журналистка из Томска Валерия Волконская показала косплей по мотивам русских народных сказок. Ещё зимой девушка устроила фотосессию в образе Марьи Моревны, похищенной Кощеем у Ивана-Царевича. Впечатляющие фотографии она показала только сейчас.

- Марья Моревна, была долгоиграющим проектом. Два костюма я шила больше полугода. Темный, с расшитым поясом, сделала для студии, а что-то на подобие зимней накидки с утепленным поясом и мехом – для съемок в лесу. На моих костюмах много ручной вышивки, декоративных швов. Для создания узоров на одежде я вдохновляюсь русской народной росписью. Например, на поясе костюма можно увидеть коней в стиле Городецкой росписи. На зимнем костюме, на подоле, тоже бисером и стеклярусом вышиты кони – хотя на фото это незаметно. Марья Моревна – воительница, таким образом хотелось подчеркнуть её характер: тёмные тона, контрастные цветы, кони на дыбах, как узор на одежде, – рассказала КП-Новосибирск Валерия Волконская.

Девушка полгода шила костюмы с элементами традиционной вышивки. Фото: Полина Гнездилова, vk.com/aurora_volk_cosplay

Зимнюю фотосессию снимали в новосибирском лесопарке при -20 градусах к большому удивлению редких лыжников. Фотографом была жительница Новосибирска Полина Гнездилова. Пользователи соцсетей остались в восторге.

- На самом деле, мне до сих пор немного обидно за родные народные сказки и славянскую культуру в целом. Казалось бы, вот оно, все росли на сказках о Василисе, Коньке горбунке, Царевне Лебедь. Все видели картины Врубеля и Васнецова, но в массовой культуре этого почти нет. Нужно сказать спасибо игре «ведьмак 3». В ней фигурируют образы из славянского фольклора: лешие, полуночницы, кикимора, хотя бы в переработанном виде, – рассказала Валерия Волконская. – Но сейчас становится больше косплееров русской народной тематики. Люди понимают, что русская царевна из сказок – это не просто сарафан, да невнятный кокошник. Я пытаюсь показать, что русские народные сказки и культура - это классно, это может быть интересно, актуально и современно.

Валерия мечтает сделать персонажей русских народных сказок популярными. Фото: Полина Гнездилова, vk.com/aurora_volk_cosplay

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