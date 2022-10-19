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Общество19 октября 2022 2:44

«Сейчас тебя в ящик засуну!»: Под Новосибирском уволили воспитательницу, угрожавшую плачущей девочке

Под Новосибирском уволили воспитательницу, угрожавшую плачущей девочке на прогулке
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском уволили воспитательницу, угрожавшую плачущей девочке на прогулке.

Под Новосибирском уволили воспитательницу, угрожавшую плачущей девочке на прогулке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятная история произошла в детсаду «Теремок» в городе Краснообске под Новосибирском. Местные жители стали свидетелями грубого обращения воспитательницы с ребенком во время прогулки. Одна из горожанок, наблюдавшая происходящее с балкона, сняла все на видео.

На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, что малышка потеряла игрушку и заплакала. Девочка подошла к воспитательнице и попросила найти её. Однако та в ответ стала орать на ребёнка.

– Кричала, чтобы та закрыла рот, но ребёнок продолжала плакать и просила позвонить маме, на что в ответ получила: «нет номера твоей матери, сейчас в скорую позвоню», – рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Затем, по словам очевидцев, девочка упала на колени. А воспитатель схватила ребёнка за куртку, плечи и положила на лавочку.

– Сказала девочке: «либо спи, либо иди играй». Она пошла и стала плакать дальше, на что ей пригрозили: «Сейчас в ящик засуну», – добавили очевидцы.

В комментариях к посту откликнулись родители ребятишек. По их словам, после огласки воспитательницу из садика уволили. А вот тем, что видео разлетелось по Сети, родители крайне недовольны:

– Я не давала согласия на публикацию кадров с моим ребёнком! – возмутилась одна из матерей в комментариях.

Многие подписчики осудили грубую воспитательницу, заявив, что она нанесла девочке психологическую травму. Но нашлись и те, кто встал не на сторону ребёнка:

– Ребёнок избалован, привык что капризами можно купить родителей. Видимо, решила, что и любого взрослого можно. Если детям плохо в саду как вариант дома воспитывайте, – предложили сибиряки.

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