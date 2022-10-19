«Сейчас тебя в ящик засуну!»: Под Новосибирском уволили воспитательницу, угрожавшую плачущей девочке

Под Новосибирском уволили воспитательницу, угрожавшую плачущей девочке на прогулке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятная история произошла в детсаду «Теремок» в городе Краснообске под Новосибирском. Местные жители стали свидетелями грубого обращения воспитательницы с ребенком во время прогулки. Одна из горожанок, наблюдавшая происходящее с балкона, сняла все на видео.

На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, видно, что малышка потеряла игрушку и заплакала. Девочка подошла к воспитательнице и попросила найти её. Однако та в ответ стала орать на ребёнка.

– Кричала, чтобы та закрыла рот, но ребёнок продолжала плакать и просила позвонить маме, на что в ответ получила: «нет номера твоей матери, сейчас в скорую позвоню», – рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

Затем, по словам очевидцев, девочка упала на колени. А воспитатель схватила ребёнка за куртку, плечи и положила на лавочку.

– Сказала девочке: «либо спи, либо иди играй». Она пошла и стала плакать дальше, на что ей пригрозили: «Сейчас в ящик засуну», – добавили очевидцы.

В комментариях к посту откликнулись родители ребятишек. По их словам, после огласки воспитательницу из садика уволили. А вот тем, что видео разлетелось по Сети, родители крайне недовольны:

– Я не давала согласия на публикацию кадров с моим ребёнком! – возмутилась одна из матерей в комментариях.

Многие подписчики осудили грубую воспитательницу, заявив, что она нанесла девочке психологическую травму. Но нашлись и те, кто встал не на сторону ребёнка:

– Ребёнок избалован, привык что капризами можно купить родителей. Видимо, решила, что и любого взрослого можно. Если детям плохо в саду как вариант дома воспитывайте, – предложили сибиряки.

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