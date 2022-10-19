В Новосибирске на 1-й Шоссейной тягач на скорости влетел в притормозивший грузовик. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске в среду, 19 октября, на 1-й Шоссейной столкнулись 2 тягача. Один из них на скорости врезался в другой. О ДТП в соцсети рассказали очевидцы.

– Один из тягачей притормозил перед пешеходным переходом, а водитель второго не успел среагировать на манёвр коллеги, – написали в паблике «АСТ-54».

Известно, что ДТП обошлось без пострадавших. При этом на кадрах к посту видно, что у врезавшегося грузовика сильно смяло переднюю часть.

Авария заблокировала движение на участке дороги.

По словам комментаторов, водитель тягача не соблюдал скоростной режим, чем спровоцировал ДТП.

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