В Новосибирске в тройном ДТП пострадала 34-летняя женщина

Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото: АСТ-54

В Новосибирске в тройном ДТП на улице Восход пострадала 34-летняя пассажирка одной из машин. Произошла авария днем во вторник, 18 октября.

— 35-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота» при проезде нерегулируемого перекрёстка напротив дома №7 по улице Восход врезался в «Хендай», а потом в припаркованную «Шевроле Нива», — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадала 34-летняя пассажирка «Хендай». Женщину с травами различной степени тяжести доставили в больницу.

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