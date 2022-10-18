В Новосибирске в тройном ДТП пострадала 34-летняя женщина

Пострадавшую женщину госпитализировали. Фото: АСТ-54
В Новосибирске в тройном ДТП на улице Восход пострадала 34-летняя пассажирка одной из машин. Произошла авария днем во вторник, 18 октября.
— 35-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота» при проезде нерегулируемого перекрёстка напротив дома №7 по улице Восход врезался в «Хендай», а потом в припаркованную «Шевроле Нива», — рассказали в городском ГИБДД.
В ДТП пострадала 34-летняя пассажирка «Хендай». Женщину с травами различной степени тяжести доставили в больницу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер