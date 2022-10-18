Лор перечислил объективные причины для установки слухового аппарата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, когда пациенту нужен слуховой аппарат. При этом покупать его самостоятельно врач крайне не рекомендует. Обычно, отметил медик, аппарат назначают в случае снижения функции слухового нерва. При этом нужно учитывать, чтобы пациент чувствовал себя комфортно в зоне звуковых частот.

– Если пациент плохо слышит разговорную речь, тогда слуховой аппарат нужен. Если он не может общаться и нет разборчивости речи, то здесь тоже на помощь приходит слуховой аппарат, — отметил Зайцев в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавил, необходимо учитывать, что слуховой аппарат – не лечебное устройство. По словам Зайцева, он сравним с очками, которые позволяют лучше видеть. Назначить его пациенту может только врач.

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