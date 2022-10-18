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Общество18 октября 2022 17:36

Лор перечислил объективные причины для установки слухового аппарата

Покупать его самостоятельно врач крайне не рекомендует
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Лор перечислил объективные причины для установки слухового аппарата.

Лор перечислил объективные причины для установки слухового аппарата.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, когда пациенту нужен слуховой аппарат. При этом покупать его самостоятельно врач крайне не рекомендует. Обычно, отметил медик, аппарат назначают в случае снижения функции слухового нерва. При этом нужно учитывать, чтобы пациент чувствовал себя комфортно в зоне звуковых частот.

– Если пациент плохо слышит разговорную речь, тогда слуховой аппарат нужен. Если он не может общаться и нет разборчивости речи, то здесь тоже на помощь приходит слуховой аппарат, — отметил Зайцев в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавил, необходимо учитывать, что слуховой аппарат – не лечебное устройство. По словам Зайцева, он сравним с очками, которые позволяют лучше видеть. Назначить его пациенту может только врач.

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