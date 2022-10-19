Погода в Новосибирске на 19 октября 2022 года: ночью похолодает до -1

В Новосибирске будет холодно и дождливо. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 19 октября 2022 года не принесёт никаких сюрпризов, по-прежнему будет очень сыро и пасмурно.

— Температура ночью составит +1...+3 градуса, днём - +7...+9 градусов. Будет облачно, временами небольшой дождь. Западный ветер подует со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит -1…+4 градуса. Днем температура поднимется до +6…+11 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, по востоку — местами умеренные дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом. Дождливо будет и днём, при прояснениях туманы.

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