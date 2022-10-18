В Новосибирске спасатели вытащили парня, свалившегося в приямок

В Центральном районе Новосибирска 22-летний парень упал в приямок дома. Фото: Спасатели МАСС

В Центральном районе Новосибирска 22-летний парень упал в приямок дома. Ему на помощь пришли спасатели, сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

Инцидент произошел в воскресенье, 16 октября, по улице Красный проспект. На место выехал экипаж спасателей.

Глубина приямка составила около четырех метров. Самостоятельно выбраться наружу сибиряк не мог. Спасатель при помощи лестницы спустился к молодому человеку и оценил его состояние.

Сотрудники МАСС решили поднять парня на эвакуационном щите. Для этого использовали альпинистское снаряжение и автомобильную лебедку.

Новосибирца вытащили из приямка и передали медикам скорой помощи. Молодого человека осмотрели и оказали ему необходимую медицинскую помощь.

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