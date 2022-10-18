Отличница открыла кинотеатр в новосибирской глубинке и стала «Патриотом Года» среди российских школьников

Школьница победила во всероссийском конкурсе. Фото: Предоставлено Таисией Бринюк

Отличница Таисия Бринюк победила во Всероссийском конкурсе «Ученик Года-2022» в одной из номинаций. Жюри признало ученицу Чановской средней школы №2 в Новосибирской области «Патриотом года».

- Пока все рассказывали про свои достижения и грамоты, я решила ответить иначе: «Патриот – это человек, который любит свою Родину душой, который готов последнее отдать на благо Отечества и народа. Патриотизм человека нельзя измерить количеством грамот и звёздочек на погонах». Затем нам надо было составить план мероприятий по развитию патриотизма за 30 минут, я выбрала тему мероприятий: «Содействие в адаптации, стабилизации и социализации семей вынужденных переселенцев», – рассказала КП-Новосибирск Таисия Бринюк. - Как и многие жители Чанов я вместе со своей семьёй участвовала в гуманитарной помощи жителям Донбасса. Так родилась идея проекта "Уроки русского" для адаптации детей переселенцев к образовательной и культурной среде нашей страны, способствующих к усвоению школьных предметов на русском языке.

Вместе с подругой она сделала передвижной кинотеатр. Фото: Предоставлено Таисией Бринюк

Увлечение фотографией и историческими сериалами привели отличницу на конкурс грантов. В этом году Таисия занималась проектом «Мобильная медиа-площадка» в Чановском районе Новосибирской области, которая работает как кинотеатр для сельской местности.

Старшеклассница провела опрос и выяснила, что почти половина молодых людей предпочитает смотреть иностранные фильмы, однако больше 56% надеется, что отечественных фильмов будет больше в прокате. Тогда Таисия вместе с Ксенией Пушкаревой написала грант почти на полмиллиона рублей. Вместе они открыли проект в своем районе.

- Как правило в небольшом посёлке нет большого выбора проведения досуга. Не во всех посёлках есть кинотеатры, а мобильная-медиа площадка- это специальное устройство под телефон, которое работает как проектор в кинозале, это современно, это то, что любит молодёжь. Этим летом успели посмотреть фильмы «На острие» и «Подольские курсанты». Площадка была рассчитана на зрителей 14-30 лет, также мы привлекали к кинопоказу фотографов и кафе. Хотелось бы дальше развивать проект уже в масштабах всей Новосибирской области, – сообщила КП-Новосибирск Таисия Бринюк.

Старшеклассница мечтает развивать патриотизм с помощью передвижных кинотеатров и проводить уроки для переселенцев. Фото: Предоставлено Таисией Бринюк

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