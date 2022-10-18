Почти четверть конечных остановок в Новосибирске не соответствует нормам

Почти четверть конечных остановок в Новосибирске нуждается в обустройстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти четверть конечных остановок в Новосибирске нуждается в обустройстве. Как сообщили КП-Новосибирск в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, всего на территории города действует 90 конечных остановочных пунктов (КОП).

К данным объектам предъявляют определенные требования. Так, они должны иметь твердое покрытие.

Также желательно, чтобы на конечных остановках были установлены туалеты, урны, скамьи, объекты для отдыха и приема пищи и так далее. Перечисленные элементы носят рекомендательный характер. Их применяют, когда есть техническая и финансовая возможности.

− На сегодняшний день в твердом покрытии обустроены 69 КОП, 22 КОП обустроены полностью, в том числе элементами, носящими рекомендательный характер, − сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Как указано в отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирска, туалетные комнаты нужно установить на 22 конечных остановочных пунктах. В мэрии отметили, что должностные лица, закрывшие глаза на неудовлетворительное состояние КОП, уже уволились.

На обустройство конечных остановок ежегодно выделяют 10 миллионов рублей из бюджета.

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