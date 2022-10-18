Почти четверть конечных остановок в Новосибирске не соответствует нормам

Почти четверть конечных остановок в Новосибирске нуждается в обустройстве.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Почти четверть конечных остановок в Новосибирске нуждается в обустройстве. Как сообщили КП-Новосибирск в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, всего на территории города действует 90 конечных остановочных пунктов (КОП).
К данным объектам предъявляют определенные требования. Так, они должны иметь твердое покрытие.
Также желательно, чтобы на конечных остановках были установлены туалеты, урны, скамьи, объекты для отдыха и приема пищи и так далее. Перечисленные элементы носят рекомендательный характер. Их применяют, когда есть техническая и финансовая возможности.
− На сегодняшний день в твердом покрытии обустроены 69 КОП, 22 КОП обустроены полностью, в том числе элементами, носящими рекомендательный характер, − сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Как указано в отчете Контрольно-счетной палаты Новосибирска, туалетные комнаты нужно установить на 22 конечных остановочных пунктах. В мэрии отметили, что должностные лица, закрывшие глаза на неудовлетворительное состояние КОП, уже уволились.
На обустройство конечных остановок ежегодно выделяют 10 миллионов рублей из бюджета.
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