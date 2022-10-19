Мужчину отправили в исправительную колонию. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске мужчина избил продавца, заступаясь за незнакомца. Дело рассматривали в Ленинском районном суде.

- Мужчина пришел в магазин и увидел, как двое продавцов супермаркета бьют другого. Он подошел к пострадавшему и решил помочь. Пригласил домой, чтобы тот умылся. Незнакомец согласился. После этого он решил вернуться к обидчику, чтобы с ним поговорить, - написано в приговоре. – Новосибирец вместе с новым знакомым вернулся в магазин, там вновь завязался конфликт.

Обвиняемый несколько раз ударил продавца. После чего врачи зафиксировали у работника черепно-мозговую травму и синяки.

Было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчине дали 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Плюс ко всему, ему нужно выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей.

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