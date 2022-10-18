В Новосибирской области преподавателям IT-дисциплин в колледжах подняли зарплату на 15 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области власти активно продолжают реализацию мер, направленных на поддержку IT-Отрасли. Так, в правительстве региона приняли решение поддержать преподавателей IT-дисциплин в колледжах. Теперь педагоги этих образовательных учреждений будут ежемесячно получать на 15 тысяч рублей больше.

По словам министра образования НСО Сергея Федорчука, эта важная мера поддержки не первая в регионе. Так, школьным учителям информатики назначили выплату в 115 тысяч рублей по результатам предметной олимпиады «Учитель – профессионал». Тогда деньги получили 50 лучших педагогов. Сергей Федорчук подчеркнул, что таких мер финансовой поддержки нет в других регионах.

В правительстве пояснили, что 15 тысяч рублей на каждого преподавателя в месяц будут рассчитывать с сентября 20022 года. Деньги будут получать педагоги, которые реализуют профессиональные модули по федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования. Речь идет об информатике и вычислительной техники и информационной безопасности.

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