В Новосибирске сгорели две дачи и котельная

Причиной пожара стала неисправность отопительных печей и дымоходов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Октябрьском районе Новосибирска в минувшие сутки сгорели две дачи, частная котельная и надворные постройки. Произошло ЧП в СНТ «Инструментальщик».

— Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место через 9 минут после вызова. Через полтора часа было ликвидировано открытое горение на площади 106 квадратов, — сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве добавили, что по предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Напомним, что 12 октября при пожаре на складе электрооборудования погиб 49-летний мужчина.

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