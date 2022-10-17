Упавший над Сибирью метеорит заметили в Новосибирской области

Падающий метеорит засняли в Томске, но есть и очевидцы из Новосибирска, Красноярска и Кемерово. Фото: "Подслушано Томск||Знакомства" "ВКонтакте"

Яркий болид пролетел над Томской областью – его заметили жители четырех регионов Сибири. Сообщения о наблюдениях поступали 17 октября в 00:15.

- Из Томска это можно было наблюдать на юго-востоке небосвода. Болид пролетел с юга на юго-восток. За болидом была широкая светящаяся трасса, переливающаяся разными цветами, светло-зелёным, светло-голубым и другими. Возможно, что это было сгорание космического мусора, но для точной природы объекта необходимо несколько видео с разных точек съемок. Есть сообщение о наблюдении из Новосибирска!, – написали в сообществе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, болид отличался синим свечением, затем стал отливать оранжевым. Длительность полета составила всего 8 секунд, затем болид развалился на фрагменты в атмосфере и сгорел.

- Я увидел 2-3 секунды падения болида в 00:16-00-00:18 по новосибирскому времени, наблюдал в Дзержинском районе. Падал он сверху вниз под углом 45° в направление 65°СВ . Болид был похож на комету, реактивный снаряд - летящая по небу точка оставляла за собой хвост, - рассказал КП-Новосибирск новосибирец Денис.

Жители Тегульдетского района Томской области слышали взрыв, в Тегульдете и Асино было ощущение ударной волны. От метеорита остался дымный след. Метеорит также заметили в Красноярском крае и Кемеровской области.

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