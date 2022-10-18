Новосибирца осудили на 5 лет за кражу ботинок и продуктов

Мужчина крал из магазинов продукты и алкоголь.
Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
Новосибирца осудили за кражу кроссовок и продуктов. Дело рассматривали в Ленинском районном суде. Сибиряк совершил 7 краж и один разбой. За самую первую кражу его уже судили, тогда он отделался штрафом.
Как написано в приговоре, мужчина украл ботинки из спортивного магазина, а из продуктового - сыры, виски, кофе.
- Мужчина подошел к кассе, где был продавец-кассир. Она начала вытаскивать из его продуктовой корзины рыбу. В этот момент он достал нож и начал угрожать. Продавец-кассир отдала ему пакет с продуктами, и мужчина ушел, - говорится об одном из эпизодов в приговоре.
Мужчину судили сразу по нескольким статьям: кража, мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, и разбой, совершенный с применением оружия.
Новосибирца приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима.
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