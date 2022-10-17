Спикер горсовета Бердска задолжал налоговой 84 миллиона рублей

У спикера горсовета Бердска Владимира Голубева нашли долг перед налоговой службой.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
У спикера горсовета Бердска Владимира Голубева нашли долг перед налоговой службой. Информация приведена на сайте Федеральной службы судебных приставов.
В разделе «Предмет исполнения» написано – «Взыскание налогов и сборов, включая пени». Размер задолженности составляет 84,4 миллиона рублей. Исполнительное производство возбудили в мае 2022 года.
Также на сайте указано еще одно исполнительное производство от 31 августа. По нему спикер бердского горсовета задолжал чуть больше 134 тысяч рублей.
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