В Новосибирске на спуске с Октябрьского моста оборвался трос с дорожными знаками

В Новосибирске на улице Большевистской оборвался трос с дорожными знаками. Фото: АСТ-54

В Новосибирске на улице Большевистской оборвался трос, к которому были прикреплены дорожные знаки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на спуске с Октябрьского моста. Как видно на фото, над автомобилями повисли знаки «Стоп-линия» и «Направления движения по полосам».

В комментариях пользователи Сети возмутились произошедшим.

− Я мимо проезжал, видел, как примотаны знаки к этому «тросу»… Какой-то проволокой. Почему нельзя сделать один раз и хорошо? – высказался один из местных жителей.

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