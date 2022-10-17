В новосибирской школе № 151 учеников эвакуировали из-за подозрительного чемодана

Подозрительный чемодан напугал учеников и сотрудников школы. Фото: АСТ-54.

Утром в понедельник, 17 октября, в школе № 151 Калининского района Новосибирска прошла эвакуация. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Причиной эвакуации стал оставленный возле школы бесхозный чемодан.

Безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов вместе со служебными собаками. Ничего подозрительного в чемодане не обнаружили.

– Сейчас все ребятишки уже на месте, в школе, учимся, – уточнили КП-Новосибирск в учебном учреждении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber