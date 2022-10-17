Десять вузов Новосибирской области попали в рейтинг лучших вузов России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Названы вузы Новосибирской области, попавшие в список лучших институтов и университетов России. Составили рейтинг аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, в число лучших попали сразу 10 вузов Новосибирской области. Лидером в списке стал НГТУ. Это единственный вуз, который вошел в топ-100. НГТУ в нем оказался на 96 месте.

– Также в список лучших вузов НСО попали Новосибирский государственный университет. НГУ занял в рейтинге 173 место, Новосибирский государственный педагогический университет на 187 месте, Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ». НГУЭУ занял в рейтинге 223 место, Новосибирский государственный медицинский университет оказался на 279 месте. В рейтинг вошли и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. СибГУТИ занял 280 место, а также Сибирский государственный университет путей сообщения: она на 281 месте. Сибирский университет потребительской кооперации попал на 299 место. Новосибирский государственный аграрный университет на 324 месте в рейтинге. Что касается Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, то он на 361 месте, – говорится в сообщении экспертов hh.ru.

Составляя рейтинг лучших вузов, аналитики опирались на объективные показатели образовательных учреждений. Эксперты учитывали положение вузов на рынке труда, а также оценивали вклад учреждений в создание компетентных трудовых ресурсов на уровне региона, а также на уровне России в целом.

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