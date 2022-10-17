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Происшествия17 октября 2022 2:31

Новосибирец попросил у прохожего закурить и пырнул его ножом в живот

Мужчина грубо ответил на просьбу
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мужчину задержали полицейские в Первомайском районе.

Мужчину задержали полицейские в Первомайском районе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали новосибирца, который пырнул ножом в живот прохожего. Раньше мужчину судили за побои. Инцидент произошел рано утром 8 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

В Первомайском районе на улице Руставели 32-летний местный житель подошел к 45-летнему прохожему и попросил у того закурить. Мужчина грубо ответил, а курильщик развязал конфликт. В какой-то момент рецидивист достал нож и ударил им мужчине в живот. Подозреваемый оставил мужчину истекать кровью, а сам удрал.

Пострадавшего спасла бригада скорой помощи. Врачи сообщили о пациенте в полицию.

Скоро подозреваемому изберут меру пресечения на время следствия. В случае подтверждения вины ему светит до 10 лет колонии по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

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