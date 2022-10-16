Дачный сезон новосибирцы закроют в октябре

Работы осенью на дачах хватает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода подарила новосибирцам немного осеннего тепла на выходных, и новосибирцы завершают октябрьские работы на дачах.

- У нас растет много кустарников: малина, смородина, крыжовник. Мы обломили ненужные ветки на кустах, а ветки малины пригнули к земле - так ей будет легче перенести зиму, - объяснила КП-Новосибирск читательница Елена.

Наводят порядок садоводы и в своих теплицах:

- Мы с мужем уже ее почти полностью очистили. До снегопадов одна дверца в теплице у нас останется открытой: нужно, чтобы землю в теплице покрыло снегом, чтобы она напиталась влагой, - говорит Елена.

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