Дачный сезон новосибирцы закроют в октябре

Работы осенью на дачах хватает.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода подарила новосибирцам немного осеннего тепла на выходных, и новосибирцы завершают октябрьские работы на дачах.
- У нас растет много кустарников: малина, смородина, крыжовник. Мы обломили ненужные ветки на кустах, а ветки малины пригнули к земле - так ей будет легче перенести зиму, - объяснила КП-Новосибирск читательница Елена.
Наводят порядок садоводы и в своих теплицах:
- Мы с мужем уже ее почти полностью очистили. До снегопадов одна дверца в теплице у нас останется открытой: нужно, чтобы землю в теплице покрыло снегом, чтобы она напиталась влагой, - говорит Елена.
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