Завершены поиски мужчины в синей шапке с помпоном, пропавшего в Новосибирске

Евгений вернулся домой. Фото: предоставлено поисково-спасательным отрядом «Маяк».

Больше недели волонтеры и полиция искали пропавшего новосибирца - 48-летнего Евгения Воронина. Мужчина исчез 8 октября: ушел из дома на улице Гоголя в Дзержинском районе и не выходил на связь с близкими. Евгений был тогда в синей шапке с помпоном и белых кроссовках.

В воскресенье, 16 октября, волонтеры сообщили хорошую новость - поиски Евгения завершены.

- С мужчиной все в порядке, и он уже находится дома. Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшего, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Маяк».

Пока никакая другая информация о поисках мужчины не разглашается.

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