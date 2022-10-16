В Новосибирске мужчина зарезал друга на глазах у общей знакомой

Мужчина набросился на знакомого с ножом.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Потасовка, закончившаяся смертью мужчины, произошла в квартире в Ленинском районе Новосибирска. О подробностях случившегося сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
- Двое мужчин выпивали с общей знакомой, потом между ними произошла ссора, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - 40-летний мужчина ударил ножом знакомого, попал в бедро. От полученной травмы пострадавший скончался.
Нападавшего задержали сотрудники полиции на месте преступления. Сейчас он находится под стражей, в отношени него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
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