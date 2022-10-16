В Новосибирске мужчина зарезал друга на глазах у общей знакомой

Мужчина набросился на знакомого с ножом. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Потасовка, закончившаяся смертью мужчины, произошла в квартире в Ленинском районе Новосибирска. О подробностях случившегося сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

- Двое мужчин выпивали с общей знакомой, потом между ними произошла ссора, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - 40-летний мужчина ударил ножом знакомого, попал в бедро. От полученной травмы пострадавший скончался.

Нападавшего задержали сотрудники полиции на месте преступления. Сейчас он находится под стражей, в отношени него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber