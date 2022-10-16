Артист Александр Михайлов прочитал стихи мобилизованным в Новосибирске

Олег Иванинский выступил вместе с Александром Михайловым. Фото: телеграм-канал Олега Иванинского.
Депутат Госдумы Олег Иванинский вместе с народным артистом Александром Михайловым и группой «Джанго» выступили на Новосибирском пункте сбора мобилизованных. Об этом депутат рассказал в своем телеграм-канале.
- Александр Михайлов читал свои стихи, рассказал о своих поездках на Донбасс, - написал Олег Иванинский.
Депутат Госдумы рассказал мобилизованным и о своих поездках на Донбасс: Олег Иванинский - заслуженный врач РФ, до 2021 года возглавлял онкодиспансер, ранее был министром здравоохранения Новосибирской области.
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