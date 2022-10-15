В Новосибирске трамвай № 13 загорелся во время движения

В Новосибирске загорелся трамвай № 13.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Вечером в субботу, 15 октября, около 19:30 возле остановки «Панфиловцев» на улице Никитина загорелся печально известный трамвай № 13. Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из пассажиров.
– В районе остановки Панфиловцев его сначала заело, потом появился едкий дым. Всех выпустили, и в конце салона – там, где у него двигатель – что-то загорелось, – рассказала КП-Новосибирск очевидица.
Из трамвая выпустили всех пассажиров.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Водитель и кондуктор быстро потушили возгорание огнетушителем. Пассажиров пересадили на другой трамвай, а тот поехал на отбуксировку. По словам экипажа, причиной задымления стало короткое замыкание.
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