В Новосибирске пожарные эвакуировали взрослого и двух подростков из горящей пятиэтажки на Холодильной

В Новосибирске произошел пожар в пятиэтажке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем в субботу, 15 октября, в пятиэтажке на улице Холодильной произошел пожар. В одной из квартир на 4 этаже горела бытовая техника. На вызов приехали 12 пожарных и три единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

– С 5-го этажа эвакуировали при помощи спасательных устройств 3 человека, из них двое подростков, – уточнили в пресс-службе.

Еще девять местных жителей успели выбежать из дома до приезда пожарных.

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