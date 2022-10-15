Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил общегородской субботник 15 октября

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в субботнике. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

В субботу, 15 октября, мэр Анатолий Локоть наравне с новосибирцами помогал делать город чище на субботнике. Глава Новосибирска каждый год участвует в подобных мероприятиях, и этот день – не исключение. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

– Сегодня особенные времена, поэтому объекты выбирал не случайно. Первый объект, куда приехал, чтобы посмотреть, как идут работы – сквер Героев Донбасса. Мы начали благоустраивать его в этом году. И субботник – это возможность ускорить работы по благоустройству этой территории, – отметил мэр.

Анатолий Локоть сам убирал тяжелые пни и бревна на территории сквера. После этого мэр посетил Военный городок. Градоначальник отметил, что субботники – это традиция города Новосибирска, и он рад тому, что она продолжает развиваться.

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