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Происшествия15 октября 2022 9:40

В Новосибирске бездомный мужчина ограбил прохожего в Заельцовском парке

27-летний бродяга отобрал у отдыхающего деньги и мобильник
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске бездомный украл у прохожего деньги и телефон.

В Новосибирске бездомный украл у прохожего деньги и телефон.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Заельцовском парке бездомный отобрал у прохожего деньги и телефон на общую сумму в 19 тысяч рублей. Инцидент произошел 12 октября, мужчину уже задержали. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Грабителем оказался 27-летний мужчина без определенного места жительства. До этого случая у него не было проблем с законом.

Уголовное дело возбудили по статье о грабеже. Бездомному может грозить срок в колонии до 7 лет. Сейчас его проверяют на причастность к похожим преступлениям.

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