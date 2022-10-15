Пассажиру рейса из Новосибирска в Москву стало плохо после взлета

Пассажиру рейса Новосибирск - Москва стало плохо после взлета. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В субботу, 15 октября, пассажиру рейса Новосибирск – Москва стало плохо в самолете после взлета. Информацию передала журналист КП-Новосибирск, летевшая тем же рейсом «Аэрофлота» SU 1307.

– По громкой связи спрашивали, есть ли медики в салоне. Бортпроводники носили воду и тонометр – вероятно, у человека подскочило давление. После посадки сказали, что сейчас должны зайти медики. Но никого не было. Скорую тоже не видела, – сообщила корреспондент.

Пассажиру стало плохо практически сразу после взлета, еще до того, как начали разносить еду. После объявления от капитана вызвался помочь мужчина – врач, чудом оказавшийся среди пассажиров. Он стабилизировал состояние случайного пациента до конца полета.

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