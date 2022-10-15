Новосибирцы увидят кровавое солнечное затмение 25 октября

Новосибирцы увидят частичное солнечное затмение 25 октября. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Новосибирска увидят частичное солнечное затмение 25 октября. При ясной погоде на закате серп Солнца будет ярко-красным.

– Это третье затмение в 2022 году, оно будет наблюдаться в разных фазах в западной части Сибири, где в момент заката Луна закроет 86% диска Солнца. Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты, – сообщили в учебно-научном центре «Планетарий».

Затмение начнется вечером, около 17 часов. Рядом с Солнцем можно будет заметить Венеру. Лучше всего наблюдать за явлением вдали от городских огней. Например, на Новосибирском водохранилище.

На неполное солнечное затмение нельзя смотреть незащищенным глазом, это может привести к ожогу сетчатки или слепоте. К событию рекомендуют приобрести специальные очки или маску для сварки. Распространенный способ – наблюдать за солнечным серпом через магнитную пленку или черно-белую непроявленную фотопленку. Можно использовать и закопченный осколок стекла, но только недолго. Необходимо, чтобы он был полностью черным.

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