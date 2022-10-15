В Новосибирске выставили на продажу два этажа здания с гостиницей и куполом возле Оби

В Новосибирске продают два этажа с гостиницей за 92 миллиона рублей. Фото: Avito / Компания Этажи.
Два этажа в здании с гостиницей «Набережная» продают за 92 миллиона рублей в Новосибирске. Объявление на сайте Avito разместило агентство недвижимости «Этажи».
Гостиница на 23 номера расположена на 4 этаже здания на Инской, 39. Продают четвертый и третий этаж с частично занятыми офисными помещениями. Отель предлагают заменить на медцентр или IT-компанию, если есть желание разместить здесь другой бизнес.
Возле здания расположена уличная парковка. Совсем рядом станция метро Речной вокзал и река Обь.
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