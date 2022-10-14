В Кольцово могут закрыть детское отделение из-за сокращения числа пациентов

По словам местных, власти не обозначили сроки, когда закроется детское отделение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кольцово могут закрыть детский стационар в НКРБ №1. Причиной закрытия в региональном Минздраве назвали сокращения числа пациентов. Однако пока власти не обозначили срок, когда педиатрия перестанет работать.

— Наших детей будут отправлять в разные больницы Новосибирска. Связано это с тем, что за последние пару лет, НКРБ (стационар) выполнял функции ковидного госпиталя, и детское стационарное отделение не выполняло госзадание, потому что там размещалось отделение скорой помощи, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «Подслушано Кольцово».

После публикации в соцсетях информации о закрытии стационара, инициативную группу пригласили на встречу с представителями Минздрава и НКРБ №1.

— Была встреча с главврачом больницы. Сроки закрытия не озвучены, но ведётся активнейшая работа в этом направлении, — пояснила КП-Новосибирск член инициативной группы Наталия. — Закрытие нам объяснили тем, что из-за ковидной маршрутизации наш стационар детский стоит пустой — заняты 2 койки из 15 со всеми вытекающими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер