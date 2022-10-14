Новосибирский Минтранс объяснил сбои в движении общественного транспорта частичной мобилизацией

Сбои в работе общественного транспорта власти объяснили частичной мобилизацией.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области начали жаловаться на сбои в графике движения общественного транспорта. Так, по словам жителей Верх-Тулы, по вечерам невозможно вернуться домой с работы, потому что с маршрутов убрали несколько автобусов.
— Из Морского до Верх-Тулы в вечернее время с работы не уехать. На линии нет сразу трех рейсов, и как добираться? — пожаловалась подписчица паблика ВКонтакте «Новости Верх-Тулы».
В региональном Минтрансе сбои объяснили частичной мобилизацией и нехваткой водителей.
— В настоящее время в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» осуществляется призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. В связи с чем, в сфере перевозок пассажиров сложился значительный кадровый дефицит водительского и технического персонала. Указанные обстоятельства оказывают значительное влияние на возможность исполнения автотранспортными предприятиями договорных обязательств по обеспечению установленного суточного выпуска подвижного состава и, соответственно, исполнению утверждённого расписания движения по маршруту, — сообщили в региональном Минтрансе.
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