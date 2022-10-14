В Новосибирской области провалился пол в доме для сирот

В городе Татарск провалился пол в многоквартирном доме, построенном для сирот. Фото: стоп-кадр из видео / ЧП-Новосибирск

В городе Татарск провалился пол в многоквартирном доме, построенном для сирот. Жильцы неоднократно жаловались на ужасное состояние здания.

Публикация появилась в группе «ЧП Новосибирск». Как рассказал автор поста, ванна в одной из квартир рухнула вниз.

− Сходил, называется, в ванную помыться, − комментирует мужчина, снимающий все на видео.

Дом расположен по адресу улица Карбышева, 24. Его сдали в эксплуатацию в 2010 году.

Состояние здания давно беспокоит местных жителей. Они неоднократно жаловались на то, что дом холодный, стены его покрылись плесенью, а в подвале застоялась вода.

В комментариях новосибирцы возмутились тем, что проблему никто не решает.

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