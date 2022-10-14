В Новосибирске четырех пенсионеров поймали на краже продуктов

Один из воришек задолжал супермаркет 6 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске за минувшие сутки на краже продуктов поймали четырех пенсионеров. Причем двое из них ранее уже были замечены за воровством, а один пенсионер даже успел задолжать супермаркету 6 тысяч рублей.

— В супермаркете Заельцовского района была задержана 73-летняя женщина, пытавшаяся похитить рыбные консервы и колбасу на общую сумму 585 рублей. Когда она пытался уйти из магазина, была остановлена охранником. Пенсионерка оплатила стоимость товаров и была отпущена, — рассказали в АБ ГВАРДИЯ. — Также пожилую женщину задержали в супермаркете Октябрьского района. Она пытались украсть кусок мяса и баночку икры. Ранее в кражах замечена не была, поэтому после оплаты ее отпустили.

Еще одну пенсионерку задержали в Центральном районе, когда она распихивала по карманам шоколадные конфеты. Причем ее уже ловили пару дней назад за тем же занятием, однако тогда пенсионерка сослалась на старческую забывчивость и осталась безнаказанной. В этот же раз женщине пришлось рассчитаться с магазином, чтобы не попасть в отделение.

В Железнодорожном районе на краже растворимого кофе и хлеба поймали 70-летнего мужчину. По данным супермаркета, сумма причиненного его кражами ущерба составила более 6 тысяч рублей. Пойманный в очередной раз с поличным, он был передан сотрудникам полиции.

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