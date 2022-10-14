Жители Новосибирска разгромили гостиницу во время празднования свадьбы

Новосибирцы разгромили гостиницу во время празднования свадьбы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гостиничный комплекс в Новосибирске пострадал от рук буйных гостей. Такой отзыв появился на сайте отзывов «Фламп».

Местная жительница оставила негативный отзыв об одном из гостевых домов города. Женщина сообщила, что администраторы не отдали ее компании личные вещи и продукты, забытые в номере после празднования свадьбы. За это сибирячка поставила гостинице один балл из пяти возможных.

Спустя некоторое время женщине ответили представители гостиничного комплекса. Оказалось, что все было совсем по-другому. Версия этой стороны следующая: 7 октября новосибирцы праздновали свадьбу. После себя они оставили настоящий хаос – испачкали бильярдный стол и тюли кровью, сломали крышку унитаза, вырвали межкомнатную дверь, а также разбили посуду. Более того, гости подрались на территории комплекса.

Убирать за собой сибиряки не захотели и просто сбежали из номера. Возмещать ущерб они тоже не стали.

11 октября женщина приехала вместе с мужем и другом в гостиницу, чтобы забрать оставленные вещи. Администратор сообщила им о необходимости оплатить штраф и вызвала полицию. Это напугало новосибирцев, и компашка бросилась бежать. Они настолько не хотели контактировать со стражами правопорядка, что перепрыгнули через забор.

− Эта «чудесная» свадьба 7.10.22 останется в нашей памяти надолго, − отметили представители гостиничного комплекса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber